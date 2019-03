Tiempo de lectura: 1



Theresa May está al límite tras reconocer que no tiene apoyo para aprobar su acuerdo. Además, los partidos continúan trabajando de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril mientras que las últimas encuestas reflejan que el bloque de centroderecha no será capaz de superar en escaños a la izquierda.