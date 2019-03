David Bustamante: "Creo que tengo más capacidades para mostrar mi mejor versión ahora"

Tiempo de lectura: 1



María Ruiz ha entrevistado a David Bustamante durante la promoción del último disco del cántabro "Héroes en tiempos de guerra", un trabajo que él define como el mejor de su carrera. "Tengo más capacidades para mostrar mi mejor versión". "Mis primeros héroes fueron mis padres que me enseñaron los valores y me hicieron la persona que soy hoy en día, y otra persona, mi heroína es mi hija". En su trabajo nos explica que solo salen héroes en tiempos de guerra, y reconoce que pare ser héore hay que vencer los miedos. José Luis Pérez nos trae además los momentos que no se vieron de esta entrevista. ¿Intenta ligar el cántabro con nuestra presentadora?