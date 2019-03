Daniel Losada, fundador de Trip-Drop: "La clave de este proyecto es que miras a los ojos del que ayudas"

Tiempo de lectura: 1



Pedro del Castillo nos trae esta noche la historia de Daniel Losada, que ha creado un proyecto: "Trip drop" con el que ayudar a los demás. Es tan sencillo como, a la hora de planificar un viaje de vacaciones, colaborar con asociaciones o familias que necesitan ayuda. "No hay dinero; es una colaboración concreta y no monetaria. Normalmente las cosas que necesitan se pueden comprar ahí." Con esta forma de viajar "aparte de ver un país, ves una realidad." Daniel dejó su trabajo como economista para desarrollar este proyecto. "Yo he visto pagar un año de coelgio de un niño Masai a cambio de una cabra". Alrededor de 4.000 personas de todo el mundo se han beneficiado de la acción de la web.