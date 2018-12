La Comunidad Valenciana limita los deberes escolares

Tiempo de lectura: 1



El Gobierno valenciano ha aprobado una ley que obliga a los colegios a no enviar a los niños deberes a casa. Los menores son considerados ciudadanos de pleno derecho en dicha comunidad por lo que habrá que consultarles su opinión en aquellas materias a legislar que les afecte directamente a ellos. Además los menores ya no tendrán que pedir permiso a los padres para realizarse tratamientos médicos. El profesor Vilches alaba la medida y explica que los menores "tienen que jugar y tener tiempo para jugar" para poder desarrollarse. Denuncia además el abuso de las nuevas tecnologías por parte de los padres: "hay que jugar con los niños, no estar con el móvil". En TRECE