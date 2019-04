El conductor acosado por un camión: "No sé la intención que tenía, pero estamos muy afectados"

Tiempo de lectura: 1



El conductor de un camión acosó al vehículo que viajaba delante de él, acercándose de forma imprudente, dando las luces y pitando. Tras la denuncia por conducción temeraria, el conductor del camión ha sido sancionado con 500 euros de multa y la retirada de 6 puntos. Cómo sólo le quedaban 2 puntos, finalmente se le ha retirado el carnet. "No sé la intención con la que lo hizo, pero toda la familia estamos muy afectados". "No podía echarme a la derecha porque tenía el muro del túnel". "La Policía nos indicó que nos echáramos a un lado en cuanto pudiéramos, me metí en una gasolinera". "El conductor ha reconocido los hechos, ahora que actúe la ley". "Todo el que vea estos hechos en la carretera que denuncie".