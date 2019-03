Cayetana Álvarez de Toledo, en TRECE: "Era coherente asumir esta responsabilidad"

Tiempo de lectura: 1



La candidata del PP por Barcelona ha sido presentada esta tarde y repasa la actualidad en "El Cascabel" . "Es un momento de maxima gravedad y me parecía que era coherente con mis preocupaciones y asumir esta responsabilidad". "No voy a decir lo que pienso del PP de Rajoy porque ya lo manifesté, estoy convencida de que el PP de Casado sabe lo que tiene que hacer en Cataluña y en otros aspectos que nos preocupan". "El PSOE no va en la dirección del 155 sino en la contraria, la negociación con los separatistas".