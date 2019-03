Carlos Baute: "La última vez que fui a Venezuela fue hace 8 años y no volví por lo que me hicieron"

Tiempo de lectura: 1



Carlos Baute es embajador de "Una Medicina para Venezuela" y narra cómo es la labor de esta entidad que envía medicamentos al país americano" "Hemos recibido una gran ayuda de España". "La canción "Vamos a la calle" se la dedico a todos los venezolanos que quieren una Venezuela libre y democrática". Sobre su última visita a Venezuela, "lo pasé muy mal, cuando estaba en el avión me llamaron, me llevaron a un cuarto, lo pasé muy mal. Después me pasaron a donde estaba la maleta y pensé se ha acabado todo".