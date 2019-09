Cañizares: “Escuchamos el deseo de Dios de llevarse a Santi con él, y ese es el mejor consuelo”

El estadio de Mestalla en Valencia es el escenario del estreno de 'El lado bueno de las cosas'. La primera historia que nos acerca Pedro del Castillo es la de Santiago Cañizares. El ex portero del Valencia relata en TRECE cómo comenzó su relación con el fútbol: “Cada niño juega a lo que se le da bien y a mí con seis años cuando me ponía en la portería me decían que era el mejor portero del colegio”.

Además de su actitud en el campo, el ex portero habla con Pedro del Castillo de su vida personal y narra cómo vivió su familia la enfermedad y muerte de su hijo Santi. Recuerda que “el peor día fue un 9 de enero. Ese día le dan dos infartos cerebrales y le tienen que operar de urgencia”.

A partir de ese momento Santiago Cañizares relata en TRECE como vivió 14 meses de angustia pero, a la vez, “comprendimos qué es lo que estaba pasando y asumimos que su lugar estaba ahí arriba”. El que fuera portero de la Selección Española de Fútbol añade que “sabíamos que si se marchaba, se iba a marchar cerca de Dios y esa fe fue el mejor consuelo”. Para Santiago Cañizares, el lado bueno de su historia es que la pérdida de Santi ha servido para unir a su familia aún más.