Al apagar la Linterna: "Yo propongo que venga antes, a hacer un mitin, ¿a qué no tiene para hacer un mitin en

Ángel Expósito analiza la actualidad en "El Cascabel" tras "apagar" La Linterna. Expósito analiza la decisión del TS de permitir a Puigdemont que acuda como candidato a las elecciones europeas. "Ten tú una deuda con Hacienda y pide luego una beca para el niño". "Yo propongo que venga antes, a hacer un mitin, ¿a qué no tiene para hacer un mitin en Gerona? Que se coma el marrón como se lo está comiendo Junqueras". "Hoy ha reaparecido Felipe González en Argentina: "El año que viene cuando no haya Maduro y se vea el horror que hay debajo de esta tiranía no aceptaré la excusa que hubo después de Hitler: "No lo veíamos". Si no lo ven, póngase gafas".