Antonio Hueso repasa los 'one hit wonder', aquellos artistas que solo tuvieron un éxito

Tiempo de lectura: 1



Tener una canción de éxito es complicado, pero lograr que esa canción de paso a un disco o una carrera prestigiosa es todo un milagro. Antonio Hueso nos recuerda hoy a esos cantantes y grupos musicales que llenaron las portadas de todos los medios con una sola canción, pero a los que luego no se les ha vuelto a ver. Glen Medeiros marcó a toda una generación con "Mi amor por ti", si embargo su carrera musical no tuvo tanto éxito y actualmente es profesor. Desireless nos trajo "Voyage voyage", y, aunque años después trató de volver al número 1, no lo logró. Entrados los 2000 Coyote Dax adaptó el éxito de Billy Ray Cyrus al español. "No rompas mi corazón" venía con baile incorporado y en la actualidad Coyote Dax sigue relacionado con la música y con los reallities.