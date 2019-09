TRECE elige la mejor película de la historia

El mejor cine se ve en TRECE. Eso está demostrado y garantizado. Basta poner la cadena y descubrir en su programación a los grandes clásicos, los títulos imprescindibles para ver en familia, el western más legendario y las películas de estreno que han llenado durante semanas las salas de proyección.

En su afán por mantener el compromiso con el Séptimo Arte y promover el conocimiento de la historia del cine, TRECE lanza una ambiciosa acción multimedia que terminará en la elección de LA MEJOR PELÍCULA DE LA HISTORIA. Políticos, artistas, deportistas, periodistas, empresarios, críticos, espectadores… toda la sociedad española tomará parte en un proceso de selección que promete grandes momentos de televisión. Y hasta premios.

El pistoletazo de salida para llegar a la obra maestra por excelencia del cine se dará esta noche en la sección Pantalla Grande de TRECE al Día (20.30H). A partir de ese momento, cada jueves en el programa presentado por José Luis Pérez y María Ruíz conoceremos las películas favoritas de los rostros más populares de la política, el deporte, la cultura…quienes revelarán a la audiencia cuál es para ellos LA MEJOR PELÍCULA DE LA HISTORIA y por qué.

También los críticos más reconocidos del sector tendrán voz y voto en esta gran iniciativa, de la que se irán dando detalles semana a semana, a la vez que se despliegan acciones que sorprenderán. Por supuesto, la última palabra la tendrán los espectadores. De ellos saldrá, antes de Navidad, LA MEJOR PELÍCULA DE LA HISTORIA. Y con ellos lo celebrará TRECE.

LA TELEVISIÓN CON MEJOR CINE

No en vano, el cine es un puntal fundamental en la programación de TRECE con la emisión cada tarde de lunes a viernes, a partir de las 15H, de la Sesión Doble y el Cine Western. Dos espacios que consiguen cada día el respaldo de los espectadores y que han logrado numerosos récords de audiencia.

Clásicos como los “Tres Ríos” de John Wayne que convirtieron a la cadena en la cuarta opción nacional el pasado mes de agosto; cine familiar como “Solo en Casa 2” “Sonrisas y Lágrimas”, “Dragonheart”, “Bailando con lobos”, “Poli de guardería”, “La Historia Interminable” o “Big”; y títulos del cine de acción de todos los tiempos como “La Jungla de Cristal”, “Alien” o “Depredador” son sólo un ejemplo de la propuesta cinematográfica de TRECE para los espectadores en los últimos meses.

Una programación que en los próximos días acercará a los espectadores las tres últimas películas de la saga “Rambo” coincidiendo con el estreno de Last Blood, y tres de las películas que Leonardo DiCaprio ha rodado a las órdenes de su director fetiche, Martin Scorsese: “El aviador” (15 de septiembre), “Gangs of New York” (22 de septiembre) y “Shutter Island” (29 de septiembre).