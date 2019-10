Santi Vila, sobre el 1-O: "Me arrepiento de haber participado en aquella sobreexcitación"

Santi Vila, exconsejero de empresa y conocimiento de la Generalitat, ha respondido este miércoles a las preguntas de Antonio Jiménez en 'El Cascabel' de TRECE después de los incidentes ocurridos en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo. En la entrevista, Vila ha asegurado arrepentirse de haber participado y ha reconocido que "se tensó la cuerda pensando que al final no se rompería y se nos fue de las manos". A su vez, ha señalado que "si realmente se hubiera estado articulando una secesión en 2017, ¿por qué bastó tan solo un decreto de la vicepresidenta del Gobierno para disolverlo?". "Al final pasó aquello tan típico de la 'españolidad', como dijo Machado: nos hemos acostumbrado a utilizar la cabeza más para embestir que para pensar, y en aquel contexto a finales de 2017 nos dispusimos más para embestir que para pensar".



Sobre la sentencia del ‘procés’, Santi Vila ha indicado que "he asumido la sentencia con resignación, cuando se da una sentencia tan dura y contundente, inevitablemente simpatizas con los que fueron compañeros tuyos tanto tiempo. De aquella desgraciada legislatura ha salido mucho dolor y pocas cosas buenas". Además, ha explicado que "mi relación con los presos se deterioró a raíz de declarar en el Tribunal Supremo".



"Algunos que nos deberían haber ayudado más desde Madrid a los sectores moderados, finalmente permanecieron callados y nos dejaron en la más absoluta intemperie perdiendo el poco prestigio que nos quedaba en la sociedad catalana".



Sobre Puigdemont: "Apenas he hablado con Puigdemont en estos dos años, hemos intercambiado un par de cartas. Siento mucho dolor y tristeza por su situación, a veces tendemos a frivolizar sobre su situación comparándola con la de los que están en la cárcel que sufren una pena y un dolor terrible, pero también su situación es realmente penosa porque tiene un futuro incierto y condicionado por decisiones judiciales que se van a tomar en los próximos días, semanas y meses".



"A Puigdemont le diría que puede contar conmigo si quiere volver a intentar poner el tren sobre la vía y a volver a encauzar un conflicto que creo que una sociedad avanzada como la catalana y la española no se merece".



"Son inevitables las elecciones en Cataluña, necesitamos unos políticos reconocidos por el conjunto de la ciudadanía como sus gobernantes. Hay que desinflamar y afrontar una agenda de diálogo que comporte negociación y acuerdo".



"No nos podemos permitir que Barcelona, Cataluña y España estén sufriendo así. En el PP, y más partidos, hay perfiles muy moderados partidarios del acuerdo y la negociación y no solo del jarabe de palo. Será importante que ellos tengan liderazgo".