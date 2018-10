Rivera, en TRECE: "Me parece una vergüenza que se negocien los presupuestos de nuestro país en una cárcel"

Albert Rivera ha visitado los estudios de 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez y ha comentado los temas que preocupan a la política española en estos momentos. En cuanto a la moción de censura que provocó la salida de Mariano Rajoy del Gobierno, Rivera ha expresado que “cuando se presentó la moción de censura, nosotros dijimos a Sánchez que lo que queríamos era que Rajoy hablara. Menos mal que votamos en contra porque lo que nos estamos encontrándonos ahora... No me arrepiento de haber votado “no” a la moción de censura de Rajoy”, ha expresado Rivera.

“Los españoles están deseando votar y decidir. Quiero pensar que le van a dar la espalda a Sánchez. Los españoles quieren una nueva etapa después de 40 años de bipartidismo”, considera el líder de Ciudadanos.

Sobre la tesis del presidente del Gobierno, Albert Rivera ha destacado que “Sánchez mintió a los españoles. Teme que el pueblo español le dé la espalda por esta infamia. El principal problema de España es el separatismo. Sánchez gobierna con ellos en vez de combatirlo. Hay dudas razonables de que Sánchez ha mentido”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA DE ALBERT RIVERA EN TRECE

“Yo quiero un presidente que dé la cara en el Congreso. Sánchez se pasa el día en el avión pero no da la cara en el Congreso. Eso es que algo esconde. Me preocupa que una fiscal conozca delitos y no los denuncie. Por eso pedimos la dimisión de Dolores Delgado”, ha añadido Rivera.

“En muy poco tiempo un gobierno de estrellas como el de Sánchez, ha acabado estrellado. Me parece una vergüenza que se negocien los presupuestos de nuestro país en una cárcel con un presunto golpista. ¿Alguien cree que a Junqueras le interesa España? El camino es formar mayorías moderadas y dar la batalla intelectual al populismo”, ha destacado el líder de Ciudadanos.

Rivera ha resaltado que su partido “es el único que ha ganado en las urnas al nacionalismo y somos el partido que más ha negociado con los constitucionalistas, pero nunca con los separatistas. Nosotros somos un partido dispuesto a dialogar, pero no podemos dialogar con quien quiere liquidar nuestra democracia. Aquí no importa España, aquí importa que siga Sánchez. Me preocupa el Sanchismo, que es la nada, es gobernar a cualquier precio".

“Si en Andalucía hay un escaño más del cambio, habrá cambio. En Andalucía hace falta un gobierno sin lastres, sin corrupción. Yo he visto las encuestas y en Andalucía hay partido, así es que vamos a jugarlo. Queremos presentar en Andalucía un proyecto ambicioso. Es el momento de poner en positivo el valor que tiene Andalucía. Estoy harto de los cenizos. Este país vale la pena, a pesar de sus gobiernos”, ha concluido Albert Rivera.