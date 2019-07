Raúl Díaz, portavoz del PSOE en La Rioja: "Es esperpéntico que una diputada pida tres consejerías para ella"

El portavoz del PSOE en La Rioja ha comentado en 'El Cascabel' de TRECE el bloqueo llevado a cabo por la única diputada de Podemos en La Rioja que ha impedido que Concha Andreu se convierta en la presidenta de la comunidad.

Díaz ha señalado que "es esperpéntico que una diputada pida tres consejerías para ella sola".

��"Es esperpéntico que una diputada pida tres consejerías para ella sola. Cuando una persona pide más de lo que está representando se convierte en un chantaje". @rauldiaz_, portavoz del @PSOE en La Rioja, en #ElCascabel18J pic.twitter.com/9TrWhP6iLH — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) 18 de julio de 2019

En relación con la diputada de la formación morada, ha indicado que "cuando una persona pide más de lo que realmente está representando convierte una legítima petición política en un chantaje que no podemos permitir de ninguna de las maneras.

Hemos escuchado a Igleisas Echenique, Noelia Vera y muchísima gente de Podemos que le ha dicho que, por favor, ajuste sus pretensiones a su capacidad". "No hay que jugar con la esperanza que nos dieron muchos riojanos en las urnas porque se puede romper".

LA RIOJA

La diputada de Podemos Raquel Romero ha mantenido su bloqueo y ha truncado, con su voto en contra, la investidura en segunda votación de la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno riojano, Concha Andreu, que no ha logrado la mayoría simple del Parlamento regional.

Andreu ha contado con 16 votos a favor -15 del PSOE y uno de la diputada de Unidas Podemos por IU, Henar Moreno- y 17 en contra -12 del PP, 4 de Ciudadanos y el de Romero-.

Romero, el pasado día 16, también bloqueó que Andreu fuese investida en una primera votación, en la que necesitaba la mayoría absoluta; y las reuniones mantenidas durante las últimas horas entre PSOE y UP no han fructificado, dado que los socialistas no aceptan la petición de la coalición de formar parte del Consejo de Gobierno.