Pablo Casado, en 'El Cascabel': "No entiendo por qué Ciudadanos se niega al acuerdo de 'España Suma'"

Pablo Casado ha ofrecido en 'El Cascabel' de TRECE su primera entrevista en televisión tras conocerse la convocatoria de elecciones generales del 10 de noviembre y la disolución de las Cortes. El presidente del Partido Popular ha asegurado que "España es mucho más que alguien que pretende ser investido gratis”.

“Las instituciones y el Rey han funcionado, el que no ha funcionado es el que ha ganado las elecciones y tenía cuatro opciones para formar Gobierno. Si el 28 de abril hubiéramos ido juntos Ciudadanos, PP y Navarra Suma, hubiéramos logrado entre 162 y 165 escaños. Podríamos haber pactado con otros partidos para la investidura”, ha dicho Casado.

“Llevamos demasiado tiempo hablando de Sánchez, y eso es lo que él pretendía. Han pretendido gobernar como si tuvieran mayoría absoluta. Lo mismo que Rivera le propone a Sánchez 48 horas antes de que acabe la legislatura, nosotros lo propusimos cinco meses antes en la reunión que tuve con Pedro Sánchez a principios de mayo”, ha explicado el líder del PP.

“Sánchez en su investidura dejó claro lo que quería: hacer un Gobierno de izquierdas. Quería presentar los Presupuestos que había pactado con Podemos y quería establecer un diálogo con la Generalitat de Cataluña. No ha dejado ninguna vía para hablar y por eso no ha ofrecido ningún acuerdo al Partido Popular. Hemos pactado con todo el mundo que hemos podido, a izquierda y a derecho incluso con partidos que no se sentaban a hablar entre ellos. Pero Pedro Sánchez no nos ha dado ningún resquicio”, ha comentado Casado.

"El Gobierno del PSOE tiene que favorecer la competitividad, no subir los impuestos. Querían hacer una subida de 5.000 millones de euros en impuestos. Quieren hacer más rígida la legislación laboral que ha permitido crear 3 millones de empleo desde que la pusimos en marcha. Es la receta de siempre, la de Zapatero que afecta a los más necesitados. Cuando falla el empleo, aumenta la pobreza, es lo que quiero evitar, pero el PSOE parece que no sabe hacerlo”, ha criticado el presidente del Partido Popular.