Pablo Casado, en 'El Cascabel': "Con Sánchez, España no aguanta una crisis más"

El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales del 10 de noviembre, Pablo Casado, ha respondido a las preguntas de Antonio Jiménez en 'El Cascabel' de TRECE. "El problema no es la ley electoral, son los políticos que no saben pactar". "Sánchez es el bloqueo personificado, no sabe pactar con nadie". “Sánchez no puede estar ni un día más en el Gobierno, es una emergencia nacional”. "O llegamos el lunes, o dentro de cuatro años, será un drama que no podremos parar. Con Sánchez, España no aguanta una crisis más".

"No me quiero parecer a Ciudadanos ni a Vox, no somos lo mismo. Respeto a sus partidos y sus votantes, muchos defraudados en ocasiones por el PP y con razón, y por eso mando el mensaje de que nos hemos renovado. Debemos sacar a España de una crisis".

"Sánchez no puede seguir en ese intento de pactar con Torra, Junqueras e incluso Otegi. Le pedí en una reunión que aplicara la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña e incluso el 155 si era necesario". "Si Sánchez acepta la plurinacionalidad, será el fin de la España que conocemos y de una nación que lleva cinco siglos siendo así".

“Hay que apretarse el cinturón del despilfarro. Sánchez se ha cargado toda la inercia económica del Partido Popular. Pero la cuestión importante es no mentir a la gente, Bruselas ya avisa de que estamos mintiendo con las cifras".

"Cualquier candidato comete hoy lo de la Fiscalía General del Estado, se sabe lo de los CDR y no actúa contra Torra y la Comisión Europea le da ese bofetón, y la campaña habría acabado para ese candidato". "El PP habla y dialoga con todos menos con los indepedentistas y con los de Podemos. Pedimos ese voto fuerte y unido que es una necesidad nacional. Somos el único partido capaz de sacar a Sánchez de la Moncloa".