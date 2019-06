Ortega Smith, en TRECE, sobre los pactos: "En Andalucía nos han tomado el pelo; es de tener poca seriedad"

El secretario general de Vox, y candidato de dicha formación a la alcaldía de Madrid, ha pasado por 'El Cascabel' de TRECE. Durante la entrevista concedida a Antonio Jiménez, se ha referido, entre otras cosas a Ciudadanos y su veto a las negociaciones con Vox. Sobre esto, Ortega Smith ha afirmado: "Ciudadanos ni siquiera nos reconoce el derecho democrático a sentarnos en una mesa a negociar".

En esta tesitura, y ante la obligación del centro-derecha de alcanzar un acuerdo para evitar su prioridad de que gobierne la izquierda, el secretario general de Vox se ha reafirmado en su portura y la de su partido: "Debemos llegar a un acuerdo para evitar que vuelva la izquierda sectaria a los ayuntamientos y comunidades".

Otro asunto a tener en cuenta será las condiciones del hipotético pacto de las derechas, y es que en las últimas semanas, Vox viene repitiendo que lo acordado en Andalucía no les satisface y que no es extrapolable a otras comunidades. "En Andalucía se nos ha tomado el pelo. Lo dimos todo y ahora, el Partido Popular con quien pactamos no quiere cumplirlo y se escuda en que le impide cumplir esos acuerdo es Ciudadanos. Es de tenere poca seriedad", cocluía Jaiver Ortega Smith.