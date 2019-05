Ortega Smith en 'El Cascabel': "Detrás de Carmena está el comunismo y el sectarismo más totalitario"

El candidato de Vox a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, ha asegurado en 'El Cascabel' de TRECE que la formación de Manuela Carmena "oculta datos, miente y manipula" y que "pretende aparecer como una mujer desvalida, la 'abuelita de Madrid' detrás de la que hay una política del comunismo y del sectarismo político más totalitario". Por eso, asegura que "recuperaremos la ciudad de Madrid que la izquierda de Carmena ha pisoteado y olvidado".

Sobre si apoyará a otros partidos, Ortega Smith ha señalado que "no apoyaremos siglas ni candidatos, sino el cambio de políticas al servicio de los madrileños". "Esperamos que el Partido Popular y Ciudadanos tengan la misma generosidad que Vox tuvo con ellos en Andalucía si somos la fuerza más votada". El secretario general de Vox también se ha referido al voto útil: "No se pierde ni un solo voto contra la izquierda sectaria. Todos los votos a PP, Ciudadanos y Vox sumarán igual para desalojar a la izquierda del Ayuntamiento de Madrid".

"Y si no somos los más votados, apoyaremos a Ciudadanos y PP, no a cambio de peustos, sino de políticas a favor de los madrileños. No son unas elecciones de cambiar siglas ni de cambiar caras, se trata de cambiar las políticas del derroche y el sectarismo", añadió también.

Por último, el candidato a la alcaldía también se ha referido a los presos separatistas: "Es tremendo que quienes han dado un golpe de Estado y han pisoteado la Constitución puedan estar en la sede de la soberanía nacional. Queremos que se lleve a cabo una reforma del código penal para que se ilegalicen los partidos separatistas que atentan contra lo más sagrado de los españoles, la unidad del país".

"No hacemos caso a las encuestas, ni cuando nos dan mucho ni cuando nos dan poco".

"Derogaremos Madrid Central porque no sirve para acabar con la contaminación. Aplicaremos una reducción de la presión fiscal e investigaremos a los chiringuitos que han recibido dinero público. Vamos a poner Madrid como se merece", afirmó también.

"Es inaceptable que Carmena haya colaborado con el delito al saltarse los procedimientos, otorgando obras a amigos y lo pondremos en manos de la Fiscalía. También vamos a reprobar la utilización del Ayuntamiento como si fuera un finca particular que ha hecho de Madrid un lugar inseguro y sucio. Se terminará el Madrid del despilfarro".

"Si investigasen verían que la información tiene más de desinformación que de veracidad. Si los que han votado a Carmena comprobaran los datos, verían que de las 4.000 viviendas públicas que Carmena iba a otorgar, al final solo ha dado 60 y encontrarían muchos proyectos que no se han realizado".