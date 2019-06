Moreno Bonilla: "Vox ha sido sensato y ha antepuesto los intereses de los andaluces a los de su partido"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, no ha dudado en reconocer públicamente en ‘El Cascabel’ de TRECE la decisión de Vox de levantar el veto a las cuentas públicas de Andalucía. “Han estado a la altura de las expectativas”, ha señalado. Además, Moreno Bonilla ha asegurado que "hubiera sido un error que Vox hubiera vetado las cuentas de un Gobierno que lleva 4 meses tras 40 años de administración socialista y, además, cuando estamos cumpliendo con muchas dificultades y con los puntos que acordamos con ellos".

"Hemos aceptado las propuestas de Vox que nos parecían sensatas y razonables. Vox tiene pensamientos distintos de los del PP en algunos asuntos y hemos tratado de llegar al acuerdo. Andalucía crece a un ritmo intenso en materia de creación de empleo, de consumo y de autónomos. Es un mensaje de confianza, estabilidad y seguridad fundamental para Andalucía", apuntillaba Moreno Bonilla sobre la negociación.

Por otra parte, también se refería al Partido Socialista en la comunidad autónoma andaluza: “El PSOE, hasta ahora, lo que hacía era dibujar cifras en los presupuestos que vendía muy bien a través propaganda pero que después jamás ejecutaba. Nuestros presupuestos son reales donde se ejecutarán el 100% de las partidas. Mucho más real y riguroso. Tres características: bajada de impuestos para acercarnos a la Comunidad de Madrid, consolidar los servicios públicos y apostar por el sector económico”.

“Ese ruido de fondo (el veto a los presupuestos) que hemos tenido ha dificultado el hecho de que se estén negociando otras comunidades. Reconozco públicamente que Vox ha sido sensato y ha antepuesto los intereses de los andaluces a las de sus siglas y su partido. Ha estado a la altura de las expectativas. Hacen bien en intentar convertirse en un partido útil, no me gustan los cordones sanitarios para nadie y no lo ejerzo para Vox ni dentro de nuestras discrepancias”, ha zanjado Moreno Bonilla en 'El Cascabel'.