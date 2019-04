Gastronomía para la Cuaresma y el conductor acosado por un camión, entre lo mejor de la semana en TRECE

1. 'A boca2': Antonio Jiménez y María Ruiz prueban un menú de Cuaresma

Maria Ruiz y Antonio Jiménez estrenan "Aboca2", una sección en la que recorrerán los mejores restaurantes para disfrutar de la gastronomía. Esta semana han visitado "Amparito roca" para probar un menú de Cuaresma con pontaje y pescado. De postre no puede faltar la típica torrija de Semana Santa. "Amparito roca" es una recomendación de Antonio Jiménez, la semana que viene María Ruiz será la encargada de elegir restaurante.

2. El conductor acosado por un camión: "No sé la intención que tenía, pero estamos muy afectados"

El conductor de un camión acosó al vehículo que viajaba delante de él, acercándose de forma imprudente, dando las luces y pitando. Tras la denuncia por conducción temeraria, el conductor del camión ha sido sancionado con 500 euros de multa y la retirada de 6 puntos. Cómo sólo le quedaban 2 puntos, finalmente se le ha retirado el carnet. "No sé la intención con la que lo hizo, pero toda la familia estamos muy afectados". "No podía echarme a la derecha porque tenía el muro del túnel". "La Policía nos indicó que nos echáramos a un lado en cuanto pudiéramos, me metí en una gasolinera". "El conductor ha reconocido los hechos, ahora que actúe la ley". "Todo el que vea estos hechos en la carretera que denuncie".

3. Envasar al vacío con una bolsa y una pajita, aliviar los dolores con un calcetín y más trucos en 'La Trastienda'

Descubre los trucos que cada semana María Ruiz trae a 'La Trastienda'. Esta semana te enseña a envasar al vacío en casa, sin necesidad de utilizar ningún tipo de maquinaria especial. ¿Cómo hacerlo? Sencillo, simplemente utiliza una pajita para extrar el aire que hay en el interior y ciérrala. Pero eso no es todo, porque también te enseñan a calmar los dolores con la ayuda de un calcetín. Puedes verlo en este vídeo.

4. El análisis de los eslóganes de los partidos para la campaña electoral

Pedro Marfil: "El PSOE va al votante del centro, el PP al que le prima el tema económico, y VOX apela al elector cuya idea de España engloba todo". El gerente de la Asociación de Comunicación Política, Pedro Marfil analiza los eslóganes de los partidos. "Haz que pase ha conseguido que en las siguientes 24 ó 48 horas estemos hablando del tema logrando visibilidad mediática". "Lo que tiene en cuenta el votante es la narrativa del partido, y es ahí donde se dirime el voto o no". "El PP apela al votante que lo que quiere es un gestor, al que lo que mueve son las circunstancias económicas". "Vox ha perdido la oportunidad de con su eslogan comunicar algo más". "Podemos apela a que el ciudadano participe, lo que quieren es volver a la ilusión perdida, pero podría haber utilizado algo más potente". "Lo interesante es que los eslóganos van dirigidos a públicos objetivos. El PSOE va al votante del centro, el PP al que le prima el tema económico, y VOX apela al elector cuya idea de España engloba todo".

5. El director del COF de Alcalá de Henares: “No hacemos terapia, sino orientación familiar”

Diversas informaciones en los últimos días acusaban al Centro de Orientación Familiar de Alcalá de Henares de impartir cursos que reorientan la orientación sexual. En la sección “Fuera de foco” de TRECE al Día se han acercado precisamente hasta ese COF para hablar con su director, José María Viñas, que nos asegura que un COF es un centro donde “se atiende a las familias y a todas las personas que van en situación de dificultad y de crisis en cualquier momento”.

Viñas niega que se hagan cursos de reorientación sexual y rechaza también que hagan “terapia”, sino que unen “la labor de orientación, basada en acoger a la persona, ayudarles y acompañarles, con integrar en todas su dimensiones los problemas que nos traigan”. Según el director del COF, “cuando una personas la acoges, la cuidas y no la juzgas, es capaz de sentirse querida y evolucionar en su situación”