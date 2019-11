María Jesús Valdemoros, portavoz de Navarra Suma en TRECE: "La negociación PSOE-Bildu traerá problemas"

María Jesús Valdemoros es portavoz de Navarra Suma en este Parlamento autonómico y ha pasado por 'El Cascabel' de TRECE. Valdemoros ha respondido las preguntas del conductor del programa, Antonio Jiménez, sobre las negociaciones del PSOE en la comunidad con EH Bildu.

"EH Bildu ha salido más que encantado con la posibilidad de poder introducir cambios en al menos tres proyectos de ley que ha presentado el gobierno de María Chivite, con lo cual algún problema profundo tenemos en Navarra 2020", explicaba Valdemoros. ABC recuerda unas palabras de Pedro Sánchez de junio del año 2019, no estamos hablando de la prehistoria, en las que decía que "el Partido Socialista de Navarra y el PSOE tenemos la misma posición y es que con EH Bildu no se acuerda nada, o sea no se negocia, no se acuerda nada".

"Esto de viene mucho más atrás, es decir, el gobierno de María Chivite es un gobierno en minoría pero con la abstención en su momento, en el día de la investidura, de EH Bildu y todos sabemos que una abstención de un partido político cómo EH Bildu no es gratis, por mucho que quiera trasladar que no negocia con este partido. Con lo cual hoy ha sido la sesión en la negociación de los de los presupuestos con esta formación política, y para nosotros es un día complicado y es un día triste porque en la negociación que lleva el gobierno de María Chivite, por ejemplo, en materias fiscales deja un lado a la sociedad navarra, a las familias navarras, que llevan soportando muchos impuestos desde la legislatura pasada", dellaba María Jesús Valdemoros.