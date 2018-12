Margarita Robles: “Cualquier cargo público que aliente a la violencia, como Torra, pierde toda legitimación”

Margarita Robles es la tercera mujer que se hace cargo del Ministerio de Defensa en la historia de España. La ministra se muestra muy satisfecha de desempeñar su papel al frente de las Fuerzas Armadas. “Son un punto de referencia por su prestigio”. A día de hoy, menos del 13% de las integrantes de las Fuerzas Armadas son mujeres, y Robles considera que “todavía falta mucho por hacer. Las Fuerzas Armadas están comprometidas con los valores constitucionales”.



Sobre un dato que llama bastante la atención: El gobierno de Sánchez cuenta con el mayor gasto militar desde 1997, y Margarita Robles ha respondido que “el aumento de gasto va a permitir modernizar las Fuerzas Armadas y crear puestos de trabajo. Apostar por las Fuerzas Armadas es hacerlo por la modernidad y los valores constitucionales”.



La polémica con Arabia Saudí ha sido otro de los temas a tratar durante la entrevista. Margarita Robles ha añadido que no ha querido hacer política partidista desde el ministerio de Defensa. “En el “caso Khashoggi” nos alineamos con los países de la Unión Europea. Realizaremos un control absoluto sobre cualquier venta de armas que no proteja los Derechos Humanos”.



Robles también ha dado su opinión sobre el consejo de ministros del 21D en Barcelona y apunta que “un gobierno democrático debe reunirse en cualquier ciudad española. El Govern de la Generalitat debería preocuparse de su inactividad absoluta porque cualquier cargo público que aliente a la violencia pierde toda legitimación. Pero los catalanes no son Quim Torra”.



“La política no es confrontación. Para construir hay que dialogar, que no es lo mismo que ceder. Dentro de la Constitución cabe todo. Este Gobierno va a seguir protegiendo la Constitución. Habría que reflexionar sobre por qué han aumentado tanto los independentistas durante los años de gobierno del PP. Hay que hacer autocrítica. Sería razonable rebajar la tensión y aparcar los planteamientos electoralistas”, ha destacado la ministra.



Sobre los Presupuestos y posible el fin de la actual legislatura, Robles considera que “este Gobierno tiene el compromiso de seguir trabajando por los ciudadanos. Los Presupuestos tienen el visto bueno de Bruselas. Pido a Ciudadanos que los analice. Y a ERC que se pregunte si un partido progresista puede no apoyar unos presupuestos sociales”.