Manuel Valls y Martínez-Almeida en 'El Cascabel', entre lo mejor de la semana de TRECE

1. Manuel Valls en 'El Cascabel': "Si Barcelona cae en manos de los separatistas, las consecuencias para España serán muy graves"

El candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha defendido en 'El Cascabel' de TRECE que él representa el cambio que necesita Barcelona: "Hay ganas de cambio y el único que puede ofrecerlo de verdad soy yo. Creo que habrá sorpresas". Valls ha explicado que la principal amenaza a la que se enfrenta la ciudad es el separatismo y el populismo: "Si Barcelona cae en manos de los separatistas, las consecuencias políticas y económicas no solo para Barcelona, sino para España, pueden ser muy graves". Además, ha señalado que "si ganan los separatistas, las empresas no volverán y se seguirán yendo". "No podemos dejar Barcelona en manos del separatismo y del populismo". Para Valls, Barcelona debe recuperar la confianza económica: "Hemos perdido un 11% de la inversión económica extranjera que se ha ido a Madrid. Yo quiero ser el alcalde que recupere esa confianza".

2. Martínez-Almeida en 'El Cascabel': "Dejar la puerta abierta a un pacto con el PSOE es una irresponsabilidad"

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado en 'El Cascabel' de TRECE que ya actuaron como contención durante las legislaturas de Rodríguez Zapatero. "Somos conscientes de que hemos perdido 230.000 votos que se han ido a Vox y 70.000 que se han ido a Ciudadanos" ha reconocido, pero cree que "dejar abierta la puerta a un pacto con el PSOE como ha hecho Ciudadanos es una irresponsabilidad". Sobre los resultados electorales, Martínez-Almeida ha dicho que "no son buenos resultados para el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, el PSOE ha ganado estas elecciones, pero no es menos cierto que el Partido Popular es la primera fuerza del bloque de centroderecha". De hecho, ha insistido: "Si se repitieran los resultados de las generales, podríamos obtener de nuevo la alcaldía de Madrid".

3. Las alternativas al plástico, en SOS Tierra

Los plásticos han invadido nuestra vida. Están en nuestra ropa, en nuestros muebles y en nuestra comida. Su incidencia en el día a día es tan grande que muchos piensan que no se poría vivir sin plástico, sin embargo, Susana Ollero nos demuestra que este material derivado del petróleo se puede sustituir por otros sostenibles con el medio ambiente sin que cambie nuestra calidad de vida. En primer lugar el bambú, una planta que se degrada en 6 meses y tiene 1.500 formas de uso como por ejemplo bastoncillos de bambú, un cepillo de dientes de bambú con cerdas naturales que pueden convertirse en compost para las plantas. La madera de fresno es muy flexible y puede ser perfecta para fabricar tuppers para llevar al trabajo. Su tiempo de degradación es de 2-3 años, frente a los 150 años del plástico. El acero inoxidable, aunque tarda en degradarse 30 años, no contiene metales pesados y es ideal para hacer botellas de agua o fiambreras. Las bolsas de algodón podrían sustituir a las bolsas de plástico y son reutilizables.

4. Francisco Vázquez: "Lo que se ha producido en estos ayuntamientos es la continuidad de quienes no aceptan la transición"

El ex alcalde de La Coruña analiza la decisión de retirar el título de Hijo Adoptivo de los ayuntamientos de La Coruña y Ferrol . La propuesta es del BNG y ha contado con los votos a favor de PSG PSOE, Ferrol en Común y Marea Atlántica, en contra los votos del PP y con la abstención de Ciudadanos. Según la BNG la retirada se debe a que estos títulos fueron establecidos durante su pasado en la dictadura. Francisco Vázquez: "La tristeza es que han contado con uno de los protagonistas de la transición, el PSOE". "Quien ejerce la oposición tiene que entender que la Ley de Memoria Histórica afecta a un servidor del Estado". "Lo que se ha producido en estos ayuntamientos es la continuidad de quienes no aceptan la transición". "Hoy es Fraga, mañana será Juan Carlos I porque lo propuso Franco".