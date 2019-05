Manuel Valls en 'El Cascabel': "Barcelona en manos de los separatistas, sería muy grave para España"

El candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha defendido en 'El Cascabel' de TRECE que él representa el cambio que necesita Barcelona: "Hay ganas de cambio y el único que puede ofrecerlo de verdad soy yo. Creo que habrá sorpresas". Valls ha explicado que la principal amenaza a la que se enfrenta la ciudad es el separatismo y el populismo: "Si Barcelona cae en manos de los separatistas, las consecuencias políticas y económicas no solo para Barcelona, sino para España, pueden ser muy graves". Además, ha señalado que "si ganan los separatistas, las empresas no volverán y se seguirán yendo". "No podemos dejar Barcelona en manos del separatismo y del populismo". Para Valls, Barcelona debe recuperar la confianza económica: "Hemos perdido un 11% de la inversión económica extranjera que se ha ido a Madrid. Yo quiero ser el alcalde que recupere esa confianza".

En lo que respecta a la gestión de Ada Colau, el candidato de Ciudadanos cree que "hay un reto para la ciudad, es el gran debate sobre el balance de Ada Colau. La seguridad es la primera preocupación de los barceloneses y yo propongo incrementar la plantilla de guardia urbana y acabar con el 'top manta'". Para Valls, que uno de cada cuatro barceloneses sufran inseguridad "es mucho". "Esa encuesta demuestra la realidad, que hay barrios que se escapan del Gobierno municipal: hay violencia, hurtos, tráfico de drogas, y eso daña la imagen de Barcelona. Pedimos tolerancia cero. El espacio público es de todos".

En cuanto a qué Barcelona quieren sus ciudadanos, Manuel Valls ha respondido: "Una ciudad segura, limpia, creativa, abierta, pro empresas y dinámica que además sea catalana, española y europea". En este sentido, ha asegurado que "nos jugamos mucho, Barcelona es una marca internacional y por eso pido a los barceloneses que piensen en los retos y en el modelo de ciudad que quieren". Otros de los problemas que el candidato a la alcaldía asegura querer solucionar son la pobreza y la esperanza de vida: "Hay un 20% de pobreza y una diferencia de hasta 10 años de esperanza de vida entre los distintos barrios de Barcelona".

Sobre los posibles pactos tras los resultados electorales, Valls ha sido muy claro: "Jamás pactaría con los populistas de la señora Colau. El problema no era VOX, era el separatismo y el nacionalismo. No quiero una ciudad amarilla, sino de todos los colores. Solo pactaría con los partidos constitucionalistas, es decir, con el PP y con el PSC." Asimismo, Valls asegura sentir sus raíces: "Barcelona es mi ciudad, yo he nacido aquí y la amo. Me quedaré pase lo que pase. Quiero aplicar mi experiencia aquí. Soy un luchador y quiero ganar. Tenemos que salvar Barcelona y convenceré que represento el cambio que necesita la ciudad".

Finalmente, en cuanto al barómetro del CIS publicado este jueves, Manuel Valls ha preferido aclarar que "es muy difícil comentar sondeos hechos antes de las generales. Estoy convencido de que la gente aquí en Barcelona no va a repetir el voto". "El sondeo más importante es el de las elecciones del 26 de mayo. Yo voy para convencer y para ganar porque son las elecciones más importantes de los últimos 40 años".