El lado bueno de las cosas y la lucha contra el machismo, entre lo mejor de la semana en TRECE

1. Kevin: "La discapacidad vino y yo he aprendido a vivir con ella"

Kevin Santos Valero tiene un malformación congénita que hace que los brazos y las piernas no se hayan desarrollado completamente. Él dice que hay tres versiones para explicar el porqué de su discpacidad: "mi padre dice que fue un medicamento, mi madre que nací así y yo, que me compraron por fascículos y no hicieron el último pago". Ni su entorno familiar ni escolar le han excluído. "hasta llegar a la adolescencia no me rallé". "Me han llegado a dar dinero por estar esperando a mis padres en el supermercado". Para escribir o comer tiene sus "trucos". Cuenta con cubiertos adaptados pero "aún así mis padres me enseñaron a comer sin tenerlos".En 2013 su padre falleció por cáncer de pulmón: "el objetivo de mis padres es que fuera independiente y lo he logrado, he viajado solo, vengo aquí solo".

2. Chencho Arias: "¿Pidieron perdón los romanos, los árabes o Napoleón por sus conquistas?"

López Obrador ha exigido al Rey que pida perdón por los abusos cometidos en la conquista de América. La carta de Manuel López Obrador a la que se ha referido fue dirigida al Rey y al Papa Francisco. Gobierno y oposición han sido rotundos afirmando que España no va a pedir perdón. El diplomático Inocencio Arias analiza la polémica. "Cultiva el victimismo manipulado y estúpido". "¿Pidieron perdón los romanos por conquistar España, los árabes, Napoleón?"

3. Jóvenes contra el machismo del reguetón: "Hay que tomar conciencia de las letras"

Los alumnos de la Escuela de Arte José María Cruz Novillo denuncian algunas de las letras del reguetón. 'TRECE al día' habla con dos de los jóvenes que participan en el vídeo "¿Cómo te suena?". "Lo que buscamos es que la gente tome conciencia de las letras". Una denuncia a la que se ha unido el artista Henry Méndez "si hacemos letras machistas y damos un mensaje equivocado, podemos hacer que los jóvenes piensen que estas actitudes son las correctas". El psicólogo Óscar Pérez recuerda a los padres "no es principalmente la radio el medio por el que los jóvenes se exponen a esta música, es la tablet, el móvil, y ahí se está produciendo un descontrol porque son el sonajero moderno y perdemos de vista que a través de ellos se llega a un contenido ilimitado que hay que controlar".

4. Misioneros en Marruecos: una dura realidad a dos pasos de España

El equipo de “Misioneros por el Mundo” de TRECE ha conocido el trabajo que la Delegación Misionera de Migraciones realiza con los subsaharianos que llegan a Marruecos con el propósito de cruzar a Europa y ha tenido la oportunidad de conversar con migrantes que se alojan en la Catedral de Tánger para evitar la represión policial. Durante el programa, se pueden escuchar duros testimonios recogidos por Asell Sánchez en los que los subsaharianos relatan las torturas que han sufrido a lo largo de su “sueño europeo”. “En Libia, te detienen y torturan para que tu familia envíe dinero”, ha contado ante las cámaras de TRECE.