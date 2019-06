José Luis Pérez: "Adiós, Chicho Ibañez Serrador"

Uno de los peores castigos que podíamos recibir los niños de mi generación era que te mandaran a la cama sin ver el un, dos, tres. Era el as en la manga de millones de padres. El castigo de oro. El que se guardaban tus padres para cuando te pasabas de la raya, pero de verdad.

Con decirles que yo me quedé a los 8 o 9 años una noche sin verlo y todavía me acuerdo, se lo digo todo: “O terminas la tarea o el viernes no veras el un dos tres”; “Cómete la verdura si quieres ver quien se lleva la calabaza” y te comías el puré. “Si sacas malas notas, ya sabes lo que te vas a perder” y en ese plan.

¿Como cuando ahora les castigamos a los niños sin la tablet? Pues igual, pero en los tiempos en los que la familia se sentaba en el sofá para ver todos los mismo en lugar de estar cada uno con su pantalla como ocurre ahora.

Bueno, pues a la mayoría de los que entonces eramos niños, la verdad es que Chicho Ibáñez Serrador no nos caía muy bien. ¿Saben por que? Porque para nosotros era un señor con barba, gracioso la verdad, que aparecía con mucho boato, siempre en medio de una especie de cuento hecho con mucho misterio para él, con unos efectos especiales que eran lo más para la época. Pero no nos caía bien porque cuando salía aquel señor con barba lo que significaba es que se acababa la temporada del un, dos, tres y además el señor aquel siempre jugaba a hacer creer que el de ese año, era él

Último; que no iba a haber más ediciones del concurso y eso si que no. Solo cuando te hacías mayor te dabas cuenta de que eso formaba parte de su genialidad. Eso, y mucho más, era Chicho Ibañez Serrador.

Al conocerse su muerte, a Adrián Naranjo, (al que habrán visto por aquí y que es insultantemente joven) le ha dado un arrebato de arqueólogo televisivo y ha comenzado a buscar restos de aquellos programas de los que tanto hablábamos en la redacción. “Esa televisión tenía que molar” ha terminado diciendo con admiración. Pues sí la televisión de Chicho Ibáñez Serrador sí que molaba.