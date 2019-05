Jiménez: "El paso de Iceta por la presidencia del Senado promete grandes tardes de gloria"

Vídeo

Buenas noches, bienvenidos a 'El Cascabel' en TRECE. La Cámara Alta , el Senado, cámara cuestionada en general e imprescindible en particular en el caso de que hubiera que aplicar nuevamente el 155 en Cataluña , tendrá como presidente al no menos controvertido líder del PSC Miquel Iceta. No es senador electo pero será designado senador autonómico por Cataluña y presidirá la Cámara Alta . La designación de Iceta es el guiño que le hace Sánchez a Cataluña . Pondrá al frente de la cámara territorial a un político que ha generado intensas polémicas.

Recuerden que se mostró partidario de indultar a los dirigentes separatistas que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo, posición que le ha valido a PP y Ciudadanos para arremeter contra Sánchez y acusarle de tener preparado el perdón a los separatistas si son condenados y más recientemente de apoyar un referéndum pactado sobre la independencia si el separatismo en unos años alcanzaba el apoyo de un 65% de los catalanes. Para el PP , así lo ha dicho Pablo Casado, la designación de Iceta como presidente de la cámara que tiene que activar de nuevo el 155 si fuera necesario, es preocupante y para Cayetana Álvarez de Toledo se trata del gran blanqueador del nacionalismo. No parece descabellado opinar que dados los charcos en los que se ha metido Iceta, su paso por la presidencia de la Cámara Alta promete grandes tardes de gloria . Por cierto, ¿ no estará pensando Sánchez , con el nombramiento de Iceta, recuperar del programa electoral socialista de 2015 el traslado de la sede del senado de Madrid a Barcelona? ¿Sería suficiente una iniciativa como esa , que el PP en alguna ocasión también valoró, para rebajar la pulsión separatista? Veremos si se materializa como acaba .