Ignacio Aguado, en 'El Cascabel' sobre Amancio Ortega: “Le pondría una alfombra roja"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE a tan solo unos días de la triple cita electoral del 26 de mayo.

Se ha referido a la última polémica suscitada por la donación de Amancio Ortega a la sanidad española: “Le pondría una alfombra roja a todo aquel que contribuyera de forma altruista a reforzar los servicios públicos. Dudo que alguien en su casa esté de acuerdo con Podemos al respecto. Ellos priorizan su sectarismo a salvar vidas”.

Ante las preguntas de Antonio Jiménez, entre otras cosas, Aguado también se ha manifestado sobre su reciente acto en Lavapiés: “Vi un barrio secuestrado por los okupas y por los radicales. Fuimos a defender la libertad de expresión de los vecinos y los comerciantes. No quiero que Carmena proteja a los okupas y a quienes les amparan. Hay que salir a votar porque esto no puede volver a pasar en Madrid. Nadie nos va a dar permiso para entrar o no en un barrio ni para defender la libertad de expresión”. En esta línea, también ha cargado contra la posición adoptada al respecto por Podemos: “No les he escuchado condenar lo sucedido ni en Lavapiés ni con Begoña Villacís hace unos días.

Sobre podemos, Ignacio Aguado también ha dicho en ‘El Cascabel’ que “viene con hachazos fiscales, decidiendo quién puede ser feminista y quién puede entrar en un barrio”.

No ha sido la única formación sobre la que se ha referido Aguado: “Prepárense la cartera si llega Gabilondo, porque ya ha anunciado medidas que han generado paro y precariedad en Andalucía y quieren implantarlo en Madrid”.

Asimismo, acerca de la línea política que acompañará al partido naranja, Aguado explicó: “Queremos una Comunidad de Madrid de libertades y no de imposición. Perdimos la batalla el 28 de abril pero no por culpa de Ciudadanos, sino de formaciones como el PP que está en descomposición. Estamos a tiempo de frenar a Sánchez y a los populistas, de crear un muro frente a sus políticas”.

Aguado continuaba a este respecto: “Pido una oportunidad. Podemos demostrar que gobernaremos mejor que el PP y que Sánchez y sus hachazos fiscales. Los extremos no son buenos, es hora del centro. Rechazo absolutamente un pacto con el PSOE. Ellos se entregan en los brazos de Podemos y del separatismo. Estamos en el centro por convicción porque es desde donde se pueden poner en marcha más medidas. Hay demasiado en juego como para no votar el domingo”.