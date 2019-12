El hijo de una víctima de Abetxuko en 'El Cascabel': "He sentido indignación; ha sido lamentable"

El expreso de ETA José Ramón López de Abetxuko ha dado finalmente su charla en el campus de Álava de la Universidad del País Vasco, invitado por el colectivo Sare, ante una protesta de víctimas que se han concentrado en el exterior del aulario para censurar que se le cediera ese espacio para celebrarla.

López de Abetxuko salió de prisión el pasado año tras cumplir 29 de cárcel por los asesinatos de Eugenio Lázaro, jefe de la Policía Municipal de Vitoria; y de Jesús Velasco Zuazola, jefe de los Miñones de Álava.

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha considerado una "aberración" la charla que el "terrorista" José Ramón López de Abetxuko tiene previsto ofrecer mañana en el campus de la Universidad del País Vasco (UPV) en Vitoria porque "ofende a las víctimas" de ETA.

Oyarzabal ha anunciado que el PP se sumará a la concentración convocada en protesta por esta conferencia que pronunciará el expreso de ETA López de Abetxuko junto con el abogado de la izquierda abertzale Txema Matanzas, organizada por la red de apoyo a los presos etarras Sare.

Por su parte, Eduardo López Ezquerra, hijo de una víctima de Abetxuko ha pasado por 'El Cascabel' para mostrar su rechazo al evento protagonizado por el etarra: "He sentido indignación e impotencia, socialmente hoy ha sido lamentable. ¿Dónde estaban esos partidos como el PNV que dicen que no les parece bien pero que luego se ponen de perfil y no aparecen?". "Estoy pensando en solicitar a la rectora que me deje dar una conferencia para explicar otras víctimas y yo cómo nos sentimos ante estas manifestaciones, a ver si me dan facilidades". "Hace daño que este etarra que asesinó a mi padre hable en un foro en la universidad de familia, de angustia y de miedo. ¿En qué familia pensaba cuando asesinaron a mi padre? No es fácil de entender".