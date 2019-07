García Egea en 'El Cascabel': "Sánchez reeditará la alianza de la moción de censura"

El secretario general del Partido Popular ha asegurado en 'El Cascabel' de TRECE que Pedro Sánchez "no para de hacer gestos a los socios que le hicieron presidente y es evidente que los tendrá con él en una eventual investidura". "Estoy seguro de que Pedro Sánchez reeditará la alianza de la moción de censura, si no es ahora, próximamente". Sobre el presidente del Gobierno en funciones, García Egea también ha señalado que "Pedro Sánchez no cuenta con el apoyo de los constitucionalistas. No ha dado pasos para acercarnos a esa línea, sino que ha coqueteado con Bildu en Navarra y ha entrevistado a Otegi en TVE. Lo próximo quizá sea entrevistar a Josu Ternera".

En cuanto al bloqueo de la investidura del Gobierno de Murcia por parte de Vox, Teodoro García Egea ha indicado que "las quejas de Vox sobre todo tienen que ver con la actitud de Ciudadanos". "En la Comunidad de Madrid y en Murcia necesitamos sentarnos y ponernos de acuerdo para formar un gobierno. Le pido a Vox que haga un esfuerzo porque merece la pena". "Vox tiene que ser consciente del papel que le han otorgado los ciudadanos. Sus propuestas deben ser escuchadas y valoradas y, en eso, el Partido Popular se empleará a fondo".