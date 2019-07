Un excomandante analiza en TRECE la expulsión de una pasajera por ir "muy escotada" y con "transparencias"

Una mujer británica ha realizado una denuncia formal contra la aerolínea EasyJet tras haber sido obligada a bajar del avión por su vestimenta. Según la compañía, llevaba una blusa “demasiado escotada” y “con transparencias”.

En 'El Cascabel' han hablado con el Comandante Javier del Campo. Según el comandante, el piloto tiene toda la autoridad dentro de la aeronave, hasta el punto de poder ejercer “toda la violencia” necesaria para salvaguardar la seguridad del vuelo.

También ha querido recalcar que la legislación internacional deja meridianamente claro, las diferentes faltas por las que pueden expulsarte de un avión. Ninguna de ellas habla explícitamente sobre la vestimenta. A partir de ese reglamento, cada aerolínea tiene sus propias normas que también deben ser cumplidas.

Además, la interpretación del comandante es suficiente para decidir sobre una posible expulsión de un pasajero. “Cuando el comandante interprete que un pasajero no se ajusta a la normas, tiene la capacidad suficiente para expulsar del vuelo”, ha comentado Javier del Campo.

Pero no sólo la forma de vestir o de actuar puede ser motivo de expulsión. También lo es el olor. “En viajes trasatlánticos sobre todo. De Madrid a Roma te puedes apañar. Pero en un viaje largo es muy complicado aguantar ciertos hedores”, ha puntualizado del Campo.

La historia

Su nombre es Harriet Osborne, tiene 31 años y el vuelo que nunca llegó a tomar iba desde Málaga hasta Londres.

Le sugirieron que no podía llevar ese tipo de prendas de vestir. Una tripulante de cabina le aseveró que había niños en el avión y que no era un lugar apropiado para ir vestida así. De esta forma lo ha denunciado al diario británico 'The Sun'.

“No llevo sujetador, pero sí una blusa”, aseguró la joven a la tripulación. “La azafata me increpó delante de todos los pasajeros y me dijo que no podía subir con ese top. Me dijo que me esperara a un lado e intentó taparme con las manos. Entonces me acompañaron fuera del avión. Fue muy sexista. No podía parar de llorar”, lamentó.

La aerolínea EasyJet ha manifestado que el incidente ha ocurrido, tal y como cuenta Harriet, aunque con un detalle diferente. Define que fue la pasajera la que comenzó a increpar a la tripulante de cabina. Este, asegura, fue el motivo real por el que la expulsaron del avión.

La joven se vio obligada a dormir en el aeropuerto de Málaga junto a una amiga y tuvo que pagar 190 euros para coger un vuelo al día siguiente.