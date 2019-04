La entrevista a Pablo Casado, entre lo mejor de la semana en TRECE

1. Pablo Casado en 'El Cascabel': "Haré que se cumpla la ley en Cataluña nada más llegar al Gobierno"

El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha dejado claro en 'El Cascabel' de TRECE que "hay motivos para aplicar el 155". Casado ha asegurado que "Cataluña se la han cargado los independentistas" y que "los catalanes no están solos, queremos recuperar su prosperidad". Sobre este asunto, también ha insistido en que "cambiaré la ley de indultos para que se prohíba indultar a presos condenados por sedición y rebelión para que, si llega un Pedro Sánchez dentro de unos años, no haya duda de que no se puede indultar a quienes hayan dado un golpe de Estado".

2. ¿Son los debates tan decisivos como creemos?

En TRECE han salido a la calle para ver si los ciudadanos han visto el debate y si consideran que este cambió su voto. Gabriela Ortega, consultora política, y Julio Cesar Herrero, especialista en Marketing, analizan cómo se desarrolló el debate. Si hubo ganador, quién ha salido favorecido, y cómo afectan estos debates al sentido del voto.

3. El análisis económico de Gay de Liébana sobre las propuestas de los partidos

El economista José María Gay de Liébana analiza la situación económica del país ante las elecciones del 28A y las propuestas de los candidatos. "Se está hablando del contrato temporal, indefinido, cuando lo que hay que hacer es preparar bien la Economía". "Nadie ha entrado a fondo en la economía en el debate"

4. La situación de los cristianos en Sri Lanka

Una explosión ha desatado el pánico este lunes. Un día despues de los atentados que han sesgado la vida de más de 300 personas. Esta tarde se conocía que había dos españoles entre las víctimas. Mientras, el país trata de sobreponerse a los atentados. Analizamos cuál es la situación de los cristianos en Sri Lanka con el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Méndez Ros. "Lo que está en juego es el papel que va a jugar el budismo en este país. Existen grupos radicales budistas que en los últimos años han atacado a cristianos y musulmanes".

5. SOS Tierra, Una segunda vida para la ropa y el calzado deshechado con moda-re de Cáritas

Hay 4.500 contenedores para ropa, calzado y complementos en toda España. Esa ropa llega a plantas de reciclaje y el 35% se convierte en paneles aislantes, hilos, alfombras, trapos. El 65% se reclasifica. En el primer año, han tratado 33 mil toneladas de ropa. Las prendas donadas llegan a las tiendas de moda re de Cáritas.