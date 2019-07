Díaz Ayuso en 'El Cascabel': "Desde VOX no nos han dicho qué no les gusta de nuestras 155 medidas"

La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado en 'El Cascabel', de TRECE, para hablar sobre la falta de acuerdo entre VOX, Ciudadanos y su formación para un gobierno autonómico.

"La gente no entiende que después de un mes y medio las cosas sigan abiertas, y más siendo Madrid. Sigo insistiendo en que hay muchisimas cosas que nos unen", comenzaba explicando Ayuso.

Ante las preguntas de Antonio Jiménez, la candidata popular ha querido incidir en las cuestiones que le unen a la formación de Santiago Abascal: "Durante el camino hay dificultades porque cada uno lo quiere hacer de una manera. Lo importante es el final. Hay opciones: una es que nos sentemos, como ayer. Otra es que en las sesiones de la cámara dejen claro cuestiones que nos unen; que buscamos impuestos a la baja, libertad educativa, que son propuestas que siempre aplicó el PP en la Comunidad de Madrid, y que hacen que seamos la primera región en PIB y tengamos los mejores servicios".

"Yo estoy convencida de que esto acabará bien. Queremos hacerlo todo y, y no hemos empezado la legislatura. Lo importante es que empiece. No nos han dicho nada en lo que no estén de acuerdo. Yo entiendo, por ejemplo, que en el debate de que no haya injerencias en la educación, que se mantenga una línea que no llegue a ser una intervención que rompa el dialogo entre profesores y alumnos", así de específica ha sido Isabel Díaz Ayuso sobre las cuestiones debatibles con VOX.

Asimismo, se ha mostrado tajante sobre las distintas percepciones acerca de este posible pacto a tres entre las formaciones: "Todo en la vida no es blanco o negro, no me valen que me digan cobarde o “sin principios”. Para mí, siempre va a ser mas fácil entenderme con VOX y Cs que con el PSOE. Por ello para Cs va a ser más facil entenderse con PSOE que con Podemos. Hay que ceder para llegar a algo. Con VOX podemos intentarlo en otras cuestiones. A mi me gustaria que esto no se mezclara con otro adelanto electoral. Esto es demoledor y Madrid no puede estar parada. El 85% de la inversion extranjera viene a Madrid y la economia es muy importante".

De la misma manera, Ayuso ha zanjado que desconoce el motivo por el que VOX no acaba de ratificar el acuerdo: "Las 155 medidas son muy sensatas, es un texto moderado, sensato y que representaría a votantes de todos los partidos, pero no nos han dicho qué no les gusta. No sé cual es el motivo de la fracción. Yo he sido siempre la primera que ha hablado de incluir a VOX en el gobierno. Yo voy a pedir su apoyo, por lo tanto voy a ser generosa. Hay muchas cosas que nos unen.