Díaz Ayuso, el análisis de John de Zulueta y 'A boca2', entre lo mejor de la semana en TRECE

1. Isabel Díaz Ayuso: "Queremos facilitarle la vida a la gente para que puedan tener una familia si lo desean"

La familia ha entrado en la campaña tras las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso anunciando la propuesta del Partido Popular de encarar la cultura de la vida. Díaz Ayuso propone que "el concebido no nacido" sea considerado un miembro más del seno familiar. "Aquí de lo que se está hablando de una familia que tiene unas dificultades y con los que tenemos que cooperar desde las administraciones". ¿Quién puede estar en contra de esta medida? "La gente falsa, gente que durante todo el día ha estado atacando esta medida de menera tan cruel".

2. John de Zulueta: "Las empresas deben tener menos interferencias y funcionar en un mercado libre"

El FMI alerta a la economía española y apunta a que el paro no bajará del 14% en los próximos dos años. El BBVA por su parte rebaja el crecimiento económico por la incertidumbre económica. La CEOE advierte que los ERE se ha incrementado en un 26%. John Zulueta es presidente del círculo de empresarios y analiza estos datos en "El Cascabel". "El consumo eléctrico de las empresas ha bajado, la compra de vehículos ha bajado, las exportanciones han bajado y estas son señales junto con el paro". "El gasto es muy preocupante, tenenos 25.000 euros de deuda por persona, hace 10 años eran 9.000". "Abogamos por menos interferencia en las empresas, en el mercado, dejar a las empresas funcionar en un mercado libre. Si sube la productividad, sube el salario". "La Educación tiene que cambiar". "Hay problemas en dos capas, menores de 25 y mayores de 50". "Las empresas tienen que hacer formación a lo largo de toda la vida laboral".

3. 'A boca2': María Ruiz y Antonio Jiménez visitan las cocinas de Urrechu

Esta semana el presentador de 'El Cascabel' y la presentadora de 'La Trastienda' de 'TRECE al día', María Ruiz, se han ido hasta la cocina de Urrechu, nombre por el que es conocido el chef, aunque su nombre real es Íñigo Pérez. Su mentor fue el maestro Berasategui.

4. Al apagar La Linterna: "¿No os suena la Policía paralela que propone Iglesias al régimen chavista?"

Ángel Expósito repasa la actualidad en "El Cascabel". Sobre el programa de Podemos y la propuesta de un cuerpo de élite. "¿Ya no es republicano ahora que defiende la Constitución? Y otra cosa, ¿Quién elige a los miembros del cuerpo de élite? ¿No os suena la Policía paralela al régimen chavista?" "Adriana Lastra difernecia entre España interior y España plurinacional, es muy bueno el audio".

5. La plaga de las toallitas, ni desechables, ni tan buenas

Hace unos años no existían pero ahora se han convertido en indispensables. Se venden como desechables, pero en realidad no es así. Las toallitas han colapsado tres kilómetros de alcantirallado de Valencia. Usamos 140 millones de envases de toallitas al año: tenemos toallitas higiénicas, de bebé y desmaquillantes. Las de bebé y las desmaquillantes están hechas de fibras de plástico por lo que no pueden ir jamás al inodoro. Si las tiramos se convierten en microplásticos que acaban en nuestro estómago. Los vendedores nos venden las higiénicas como biodegradables, pero es mentira.