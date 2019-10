David Miquel, en 'El Cascabel': “Los Mossos, sea por lo que sea, siempre tienen presunción de culpabilidad”

David Miquel, portavoz de la Asociación Profesional Mossos D'Esquadra, ha denunciado en 'El Cascabel' la falta de apoyo de los dirigentes de la Generalitat al colectivo de policías que actuaron en los disturbios de Cataluña tras la sentencia del procés. "Tienen razón cuando dicen que no actuamos con la misma proporcionalidad que los violentos: nosotros no lanzamos ácido, ni bolas de acero, ni cócteles molotov, ni intentamos tirar un helicóptero abajo", ha comenzado recordando el portavoz de la Asociación Profesional Mossos D'Esquadra.

“Llega un momento que efectivamente como han dicho todos y sobre todo mis compañeros y los compañeros de la UIP tuvieron que soportar un auténtico infierno. Se ha lanzado ácido contra los agentes de policía, se han tirado cócteles molotov, se han tirado bolas de acero con tirachinas de alta potencia que se convierte en proyectil balístico que ha agujereado, y han visto imágenes seguro las furgonetas dónde van mis compañeros. También han intentado agujerear el depósito de una furgoneta y las piedras... Hemos tenido un compañero de la UIP en el hospital, y bueno, afortunadamente poco a poco se va recuperando”, ha analizado David Miquel.

“La violencia ha sido extrema. El Parlament nos impide utilizar elementos que nos permiten mantener a los manifestantes lejos y evitar el cuerpo a cuerpo, cómo serían las pelotas de caucho, algo que la UIP sí que lo tenía. Nosotros no. Nosotros tenemos que ir con una sola defensa y el escudo, y unas pistolas de foam que no tienen el mismo efecto disuasorio”, ha explicado el portavoz de la Asociación Profesional Mossos D'Esquadra.

“Cuando pasas por todo esto, lo que esperas, por lo menos de los responsables, es que cierran filas con su policía. Todo empezó con un debate sobre la proporcionalidad. Pues mira, no es la primera vez que lo digo, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como el cuerpo de Mossos d'Esquadra, tienen toda la razón del mundo. Nosotros no tiramos ácido, bolas de cojinete, nosotros no tiramos cócteles molotov, nosotros no intentamos tirar ningún helicóptero abajo. Es cierto, que no vamos con la misma proporcionalidad”, ha denunciado.

“Lo que esperas de tu máximo responsable es que, por lo menos, si tiene tanto interés en investigar que habrá también una comisión para las los que agredieron a los a los agentes de policía. Eso sería lo mínimo. Y parece ser que, últimamente, los Mossos d'Esquadra sea por una cosa sea por la otra siempre tienen presunción de culpabilidad y así es muy difícil trabajar”, ha terminado diciendo David Miquel.