¿Cuál es para ti la mejor película de la historia?

En TRECE, la televisión de referencia para ver el mejor cine, se está llevando a cabo la labor de escojer la mejor película de la Historia. Son 10 las películas que han pasado el corte y de las que saldrá la ganadora final: Casablanca, El Padrino, Centauros del desierto, Ciudadano Kane, E.T., El bueno, el feo y el malo, El Padrino, Lo que el viento se llevó, Star Wars, Tiburón y Ben Hur están a un solo paso de elevarse por encima del resto en la cima de la Historia del Cine.

En cope.es hemos querido buscar las diferentes opiniones de la gente y nos hemos encontrado con una gran variedad de opciones con respecto al tema. Si bien tienen peso las clásicas como Casablanca o El Padrino, también triunfan E.T. o Tiburón. "La vi de pequeña y siempre que la veo me produce nostalgia", nos comenta una jóven con respecto al film del extraterrestre. También hay halagos ante la película de Steven Spielberg: "Tiburón es la película que más me ha impactado".

Star Wars, posiblemente una de las sagas más exitosas de la historia, como no podía ser de otra manera, también tiene su público y algunos se decantan por ella porque es "la que mas he visto". No se queda atrás una película fantástica como es Lo que el viento se llevó: "Hemos hablado muchas veces y creo que no ha habido una película con una historia como esa", nos comentan desde Méjico.

Sea cual sea tu elección no te pierdas la decisión final. SI no te quieres perderte nada sigue al tanto de las novedades en TRECE y en cope.es ¿Quién se llevará el premio?