Ciudadanos y Vox exponen en TRECE las claves para gobernar en Andalucía

La reunión entre los secretarios generales del Partido Popular Teodoro García Egea y de Vox, Javier Ortega Smith, ha terminado sin acuerdo alguno y este miércoles volverán a reunirse, según informaron fuentes del PP. Vox había presentado este martes un documento al PP con 19 propuestas para apoyar la investidura del candidato popular a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que incluye la petición de derogar la Ley contra la violencia de género andaluza y expulsar a 52.000 inmigrantes irregulares.



El PP consideró "inaceptable" el documento hecho público por Vox mientras García Egea y Ortega Smith se reunían esta tarde noche en Madrid.



Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, ha sido el primero que ha estado este martes en TRECE Al Día con José Luis Pérez y Ana Samboal y ha asegurado que "hay un acuerdo para formar gobierno entre PP y Ciudadanos y ahora toca buscar los apoyos para la investidura. Confío en que el Popular llegue a un entendimiento con Vox".

"Espero que Vox decida si quiere apoyar este gobierno de cambio o si quiere darle una nueva oportunidad a Susana Díaz de seguir en la junta”, ha añadido Marín. "Lo que no sabe Vox es qué estructura de Gobierno hemos dispuesto. Están haciendo campaña todavía, no se han dado cuenta de que ha finalizado y que ya hay que hablar de las propuestas que no pueden seguir esperando los andaluces", considera.



Ya en 'El Cascabel' con Antonio Jiménez, ha intervenido Iván Espinosa, portavoz de Vox, y ha expresado que su partido no tiene “una posición como para pedir que se cumplan sus 100 medidas, pero sí cierta parte. Por eso aportamos solo 19 medidas absolutamente sensatas que hacemos públicas, porque no tenemos nada que ocultar".

"Llevábamos 6 semanas esperando a que nos llamasen para sentarnos a negociar. Ciudadanos está muy dispuesto a reunirse con todo el mundo menos con Vox, pero nos necesitan si quieren gobernar. Venimos con vocación de aportar. Es una exigencia de Vox es sentarse a negociar para llegar a un acuerdo. Nuestras 19 propuestas son muy razonables y para esto nos han votado los andaluces", ha destacado Iván Espinosa.