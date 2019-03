Casado y Ana Pastor en ‘El Cascabel’, entre lo mejor de la semana en TRECE

1. Casado, en TRECE: “Parece que Sánchez mete la mano en el bolsillo del contribuyente para financiar la campaña"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha estado este lunes en El Cascabel de TRECE, donde ha criticado que el gobierno de Pedro Sánchez “utilice a las instituciones” para hacer campaña. El líder de los populares ha señalado que “ha utilizado al Rey en su libro, a la televisión pública para atacar a la oposición” y, apunta, “da la sensación de que con los viernes sociales mete la mano en el bolsillo del contribuyente para financiar su campaña electoral”. Sobre sus rivales en las elecciones generales del 28 de abril, Ciudadanos y VOX, Casado ha remarcado que cuando se la están “jugando a cuatro años más de Sánchez en la Moncloa”, votar al PP es “la única opción”. Y es que el líder del PP niega que el reparto de escaños en las generales sea similar a los comicios para la Junta de Andalucía: “por número de circunscripciones, es más favorable que VOX y Ciudadanos capitalizaran más escaños, pero en el resto de España va a ser muy diferente”.

2. Ana Pastor en 'El Cascabel': "Estoy aquí para hacer que se cumpla la ley hasta el último día"

La presidenta del Congreso, en TRECE

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha hablado en 'El Cascabel' de TRECE sobre la aprobación de los Reales Decretos Ley, la precampaña electoral y su futuro político personal. "Estoy a disposición del partido, estaré encantada de volver a representar a los pontevedreses como lo he hecho desde que me presenté en el año 96. Tengo ganas de seguir en política. Pongo a disposición de todos los españoles lo que he aprendido en estos años", ha dicho Pastor.

3. Sole Giménez presenta su homenaje a las mujeres en 'TRECE al día'

Es una de las voces más reconocidas de la música, poniendo banda sonora a nuestra vida primero dentro de 'Presuntos implicados' y desde hace 10 años como Sole Giménez. Su nuevo trabajo: "Mujeres de música" en el que hace un homenaje a las grandes mujeres de la música y canciones icónicas.

4. Daniel Losada, fundador de Trip-Drop: "La clave de este proyecto es que miras a los ojos del que ayudas"

Pedro del Castillo cuenta la historia de Daniel Losada, que ha creado un proyecto: "Trip drop" con el que ayudar a los demás. Es tan sencillo como, a la hora de planificar un viaje de vacaciones, colaborar con asociaciones o familias que necesitan ayuda. "No hay dinero; es una colaboración concreta y no monetaria. Normalmente las cosas que necesitan se pueden comprar ahí." Con esta forma de viajar "aparte de ver un país, ves una realidad." Daniel dejó su trabajo como economista para desarrollar este proyecto. "Yo he visto pagar un año de coelgio de un niño Masai a cambio de una cabra". Alrededor de 4.000 personas de todo el mundo se han beneficiado de la acción de la web.