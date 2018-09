El Cardenal Porras, en TRECE: “En Venezuela no nos podemos echar a llorar, hay que trabajar”

El cardenal y arzobispo de Mérida (Venezuela), Baltazar Porras, ha explicado el trabajo de la Iglesia en la crisis humanitaria que vive el país con la situación actual en la que se encuentran.



La situación es cada vez más complicada. 2,3 millones de venezolanos se han marchado del país. El 87% de la población vive en la completa pobreza y el 63% solo come una vez al día. Los obispos venezolanos han informado al Papa en persona de la situación por la que están pasando.



“En este país nos encontramos en una situación grave y de emergencia. Necesitamos ayuda. El uso de la mentira y de la manipulación de la información, perjudica gravemente al país”, ha concretado monseñor Baltazar Porras.



“Las empresas se están cerrando y las cifras que nos llegan de los jóvenes que están dejando las escuelas, son alarmantes. No se trata de hablar mal de un Gobierno, es un grito de alerta para que se vea el problema humano que existe. Está aumentando cada vez más el número de huérfanos”, lamenta el arzobispo en TRECE al día.



“El Papa sabe lo que está ocurriendo en Venezuela”. “Él nos muestra constantemente su apoyo”, ha añadido el cardenal.



El Cardenal Baltazar Porras ha destacado también que “en los obispos en Venezuela se confía mucho porque ya no se confía en las instituciones. No nos podemos echar a llorar, hay que trabajar porque la situación mejore. Pero hablar de diálogo en este país es casi un insulto”.