Varias residencias de ancianos de Zaragoza han denunciado que el ayuntamiento de la localidad aragonesa, gobernada por una marca blanca de Podemos, no les ha dado permiso este año para estacionar autobuses cerca de la Plaza del Pilar. Esto ha provocado que muchos de sus ancianos no hayan podido visitar durante las Fiestas la basílica y ver a la Vírgen. "El ayuntamiento nos ha dicho que no nos daba permiso por motivos de seguridad. Lo único que nos permitían eran aparcar a unos veinte minutos andando de la basílica, una distancia que muchos de los ancianos no pueden recorrer", ha asegurado este lunes en TRECE María Emilia Bergasa, directora del centro de Santa Teresa. "Como son vehículos adaptados, tenemos que pedir autorización. Y, a diferencia de otros años, no nos la han dado", ha añadido.

Hasta ahora las residencias iban con los autobuses especializados y los pacientes dependientes hasta la zona especial desde la que los ancianos podían ver a la Virgen y acceder a la Basílica del Pilar. Pero la tradición se ha roto en esta ocasión. "En un encuentro de residencias en septiembre también nos denegaron el mismo permiso", ha denunciado María Emilia. "Hay que solucionar este tema porque no es un asunto de mayores dependientes, sino de personas que requieren de vehículos adaptados para poder llegar a la basílica. Los que tenemos dificultades siempre somos los mismos: los que menos recursos tenemos", ha criticado.

María Emilia confía en que el año que viene pueda solucionarse este problema. "No tenemos acceso y no tenemos alternativa", ha concluido. Un problema que, recuerdan, puede sufrir cualquier persona que necesite de un transporte para visitar el emblemático monumento de la capital aragonesa. "Los aragones somos fieles a la Vírgen del Pilar", ha concluido.