Antonio Jiménez: "Un prófugo de la justicia española no debería poder representar a su país"

Buenas noches, bienvenidos a el Cascabel en TRECE. No seremos nosotros quienes tratemos de enmendarle la plana a la Justicia. Quienes defendemos el estado de derecho y la independencia de la justicia como pilar de la democracia acatamos y aceptamos las decisiones judiciales aunque algunas puedan resultarnos difíciles de entender. Es el caso de la decisión tomada por los juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid que han autorizado al rebelde Puigdemont y a dos de sus ex consejeros fugados Ponsatí y Comin a presentarse como candidatos en las elecciones europeas del 26 de mayo. Basándose en la sentencia del Supremo del 5 de mayo que consideraba que los tres

rebeldes tienen derecho a ser candidatos europeos pese a encontrarse huidos de la justicia española desde el 30 de octubre de 2017, la justicia ordinaria considera que Puigdemont, Comin y Ponsatí pueden ser electos y que su situación de rebeldia no les impide presentarse y optar a un cargo publico. Bien es cierto que eso no supone que los tres prófugos, en caso de que sean elegidos, puedan quedar exonerados de los presuntos delitos de malversación y rebelion por los que están procesados. Si asi fuera tendrían que recogen sus actas en Madrid y en ese caso nada mas pisar territorio español serian detenidos sin poder sentarse en el Parlamento europeo, parlamento al que optan y que paradojicamente le ha negado dos veces su entrada a Puigdemont en Bruselas. Pablo Casado ha anunciado que el PP recurrirá la decisión de la justicia ordinaria ante el TC para que éste impida que se presenten el 26 de mayo. Un prófugo de la justicia española no debería poder representar a su país. Es un escarnio, sostiene el lider del PP y la dirigente de Ciudadanos Ines arrimadas . Esperaremos la decisión del TC

que se supone, dado el tiempo que suele tomarse el alto tribunal , hará pública antes del 26 de este mes fecha de las elecciones europeas y también de las autonómicas y municipales.