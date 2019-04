Antonio Jiménez: "Esta campaña deja como deberes la regulación por ley de los debates"

Vídeo

Buenas noches, bienvenidos a 'El Cascabel' en TRECE. El penúltimo día de campaña electoral nos deja la réplica del PP a Ciudadanos incorporando a su lista de las europeas a Leopoldo López padre del opositor venezolano al régimen chavista del mismo nombre que continúa en arresto domiciliario en Caracas. Leopoldo López padre vive en Madrid, como otros muchos opositores venezolanos, desde que huyo de la dictadura chavista y cuenta con la doble nacionalidad hispano venezolana.



El golpe de efecto del PP, un día después de la controvertida y criticada fuga de ángel garrido a Ciudadanos, ha sido rotundo con la incorporación de quien lleva muchos años denunciando la represión de Maduro y luchando por la libertad en su país donde su hijo sigue privado de la misma. Esta noche contaremos en 'El Cascabel' con la presencia de Pablo Casado desde Murcia donde esta noche rindió viaje en su penúltimo día de campaña y hablaremos, entre otras cuestiones, de estos lances de última hora que han tensado las relaciones entre el PP y Ciudadanos. La campaña llega a su fin sin poder testar mediante un sondeo porque estos están prohibidos por ley, si el numero de indecisos que las encuestas fijaban en torno al 40 por ciento se ha reducido. Esta campaña deja como deberes de aprobación inexcusable en la próxima, la regulación por ley de los debates para que haya varios, un cara a cara entre el candidato presidente y el líder de la oposición y otros con todos los candidatos con representación nacional incluyendo a quien las encuestas sitúen con posibilidades reales de llegar al congreso y formar grupo propio. Debates que puedan ser difundidos por todos los medios que lo deseen para que no sean el privilegio de ningún grupo privado de televisión.



Por cierto que sería interesante que Pablo Iglesias,con quien estamos de acuerdo en la exigencia de regular los debates por ley, aclarara a que se refiere cuando dice que ojalá fueran obligatorios los debates pero sin trampas y sin el arbitro comprado. ¿Hubo trampas en los debates de TVE y a tres media? ¿Se refiere a los moderadores de ambos debates cuando habla del arbitro comprado? Sería interesante que los aclara insisto.



Por lo demás el penúltimo día de la campaña deja una noticia que no habrá gustado nada a Sánchez: la EPA del primer trimestre del año confirma la desaceleración del empleo y señala que la economía española destruyó 93.400 empleos. La EPA deja cerca de 50.000 parados mas. El empleo se destruye en el sector privado, 96.100 personas, mientras crece en 2.600 en el público. Dato negativo que subraya las advertencias que hemos hecho en este programa sobre la ausencia de debates económicos cuando será la economía la que marque el devenir de la legislatura.



La EPA del primer trimestre del año es un toque de atención para aquellos ciudadanos empeñados en votar con las tripas y las emociones y no con la cabeza y la cartera. De todo esto hablaremos con nuestro invitado de esta noche, Pablo Casado candidato del PP a la presidencia del Gobierno. Por cierto el hecho de que otros candidatos no hayan pasado por el Cascabel ha sido por su propia voluntad, por problemas de agenda y por otras excusas que ellos deberían aclarar a quienes se interesan por sus ausencias. Si no hemos contado con Albert Ribera, Santiago Abascal, Pablo Iglesias e incluso el propio Pedro Sánchez ha sido porque no han podido o no han querido porque todos estaban invitados desde hace semanas.