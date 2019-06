Ángel Guillén: "Budó metió la pata y todavía no se ha disculpado"

Ángel Guillén, concejal de La Garriga por Ciudadanos, ha pasado por ‘El Cascabel’ de TRECE para hablar sobre el caso de Meritxell Budó, entonces alcaldesa del municipio, que afeó al político la utilización del castellano en el Día de Andalucía.

“Yo fui el primer soprendido; a principio del pleno me acordé de que era el Día de Andalucía, soy hijo de andaluz y madre catalana, y quise tener un detalle con la comunidad andaluza ese día. En el turno de una moción sobre inmersión lingüística, me reprendió que me dirigiese en castellano a los andaluces. Lo hizo de una manera furibunda, y diciendo que así los despreciaba, pero nada más lejos de la realidad. Un hijo de andaluz, que bajo dos o tres veces al año y con amigos allí... Nada mas lejos de la realidad, no fue mi itnención. Fue una metedura de pata de la que todavía no se ha disculpado”.

Luego Mertixell Budó añadió que haciendo este saludo en castellano, lo que consiguió fue segregar a las personas andaluzas, al colectivo andaluz en Cataluña. Sobre esto, Guillén contaba a Antonio Jiménez lo siguiente: “Me dijo eso, es textual, hay pruebas de víde incluso. Realmente fue algo que a mí me dolió porque no fue una crítica política o ideológica, sino un ataque personal. Le pedí que se retractara. A alguien se le puede calentar el morro, pero debe reconsiderar cómo fue... patinó y debe pedir disculpas. Fue lo peor que he tenido que escuchar en un pleno municipal de largo. Para un hijo de andaluz, que amo tanto Andalucía como Cataluña, creo que eran improcedentes totalmente esas declaraciones”.