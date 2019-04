José Luis Pérez: "Ventaja es tirar de decreto ley con las Cortes ya disueltas"

Tiempo de lectura: 1



Ya les he hablado alguna vez de la diferencia sideral que hay entre afrontar una campaña electoral desde la Moncloa o hacerlo desde fuera. La enorme ventaja que da el partir como presidente del Gobierno en esa carrera. Ventaja, ¿por qué? ¿porque puedes usar el Falcon hasta el ultimo minuto? Hombre, no eso no está de más, pero tampoco es determinante.

¿Ventaja porque puedes montarte una rueda de prensa para anunciar la fecha de las elecciones, en la que te garantizas la atención de todo el mundo, y ya aprovechas para largarte un mitin y pedir el voto, como hizo pedro Sánchez?