José Luis Pérez: "No es una cuestión moral, de creencias o de lo avanzada que sea una sociedad"

Tiempo de lectura: 1



Desde que conocimos la triste, la dolorosa noticia (para todos) del suicidio asistido de María José carrasco, he escuchado frases como que “es intolerable que España no permita la eutanasia”. Es que es incomprensible que aun no se haya legislado; es que ni siquiera tendría que haber debate”. Incluso el Gobierno ha asegurado que hay prisa; que hay que regular la eutanasia “cuanto antes”.

El objetivo de frases como esas, es hacer ver que España es una especie de isla, una especie de país retrogrado, un rara avis en el mundo que se resiste a tomar una decisión que (quienes pronuncian ese tipo de frases) dicen que es “muy fácil”.