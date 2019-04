José Luis Pérez: "Tenemos la peor encuesta de población Activa y el Gobierno dice que está fenomenal"

Tiempo de lectura: 1



Nada, no hay manera. No aprendemos. No cala. No cala entre nosotros aquello de “es la economía, estúpido” como factor decisivo en una campaña electoral. Aquí lo de estupidos puede que si, pero lo de la economia parece que no y mira que venimos de donde venimos. pero ni por esas.

Aquí, que si los debates, que si te quito a este candidato por aquí y me busco otro por allá; que si programo la campaña en Semana Santa (¡qué genialidad!) y así pillo al personal a otra cosa, que si saco un papelito inventado (qué mas da, si cuela todo) para hacer como si hubiera comenzado una caza de brujas en Andalucía y así todo.

Y mientras tanto, todas las agencias, todos los organismos nacionales e internacionales rebajando nuestras previsiones de crecimiento; alertando del riesgo de frenazo economico, y nosotros que si quieres un debate. Cómo será, que tenemos la peor encuesta de poblacion activa, en la que mas sube el paro desde 2013, y el Gobierno dice que está fenomenal,pues eso.