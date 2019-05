José Luis Pérez: "Lo preocupante es el rechazo de Podemos”

Tiempo de lectura: 1



Sinceramente, a mí no me preocuparía en exceso que Pablo Iglesias trate de rascar un puñado de votos entre sus votantes más radicales (por tanto, estrechando aun más las posibilidades de Podemos) al criticar la donación millonaria de Amancio Ortega a la Sanidad Pública. En esta Polémica artificial (en realidad no hay polémica, solo hay puro electoralismo de un partido cada vez mas minoritario), en esta polémica interesada tampoco es necesario defender ese gesto del fundador de ZARA.