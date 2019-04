José Luis Pérez: "La ley que prohíbe la publicación de encuestas es obsoleta"

Tiempo de lectura: 1



Inventos, manipulaciones interesadas, campaña electoral, muchas de esas supuestas encuestas (muchas de ellas abiertamente inversimiles) son el ultimo gran acto de la campaña electoral muchas son lo que ahora los modernos llaman una “fake” de libro. La ley que en España prohibe que se publiquen encuestas la última semana de una campaña parte de una base que yo me resisto a creer: parte de la base de que usted no tiene la suficiente madurez como para discernir cuándo una encuesta es real y cuando no es mas que parte del argumentario de un partido. Esa ley es obsoleta, es antigua, es ineficaz (porque es imposible poner puertas al campo). Pero qué quieren que les diga, en dias como hoy parece hasta saludable.