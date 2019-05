José Luis Pérez: “Las palabras de un político pierden credibilidad a medio y largo plazo”

Tiempo de lectura: 1



Paciencia. Escepticismo para afrontar estos días de escuchar a los políticos hablando de sus pactos, escepticismo no les voy a recomendar. no hace falta. Porque ya imagino que lo que les sobra es desconfianza, dudas, cuando escuchan a los políticos decir hoy lo contrario de lo que prometían ayer.

“Con Rivera no”, les hizo cantar Sánchez a sus militantes. “Con Rivera no”. De aquello no es que haga un año; es que no hace casi ni un mes. Igual que Rivera por aquel entonces seguía erre que erre con aquello de que con el PSOE no iba a negociar nada “porque todo el PSOE es de Sánchez”. Y ahora mira, si les apuran acaba cerrando una lista de acuerdos tan larga como el pergamino aquel que desplegó Rivera en un debate con los supuestos casos de corrupción del PSOE.