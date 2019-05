José Luis Pérez: "Las elecciones de este domingo nos afectan más que las del 28 de abril"

Tiempo de lectura: 1



Estamos encallados en el debate éste de la suspensión de los diputados en la prisión (que en el fondo no va a ningún lado, porque no hay debate: no hay debate porque los diputados van a ser suspendidos, incluso aunque Meritxell Batet se empeña en que no, que tampoco se va a empeñar..)

Estamos en ésto de la de distración y se nos pasa que el doming tenemos que tomar una deicisión sobre lo que más nos afecta. Si me apuran, las de este domingo nos afectan más que las del 28 de abril. Si es padre, o madre, ¿Qué es lo que más le preocupa? Sus hijos. Y, a buen seguro, muy especialmente, la educación de sus hijos. ¿Y quién decide cuánto y cómo se invierten en la educación de sus hijos? Pues en buena medida el Gobierno de su Comunidad Autónoma.